У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться

На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера

3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи

«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты

«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить

Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»

Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом

Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»

Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре

Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа