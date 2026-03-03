Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Клинцах 4 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 4 марта 2026 в Клинцах

Вся информация о фильме
Завтра 4
Кинопарк г. Клинцы, ул. Октябрьская, 5, ТРЦ «Московский»
2D
20:30 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
