Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад

Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме

Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры

Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней

Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя

У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч

Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»

«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять

Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут

Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым