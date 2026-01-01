Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Киров, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пропала собака
Расписание Пропала собака (2025) в Кирове на сегодня
Расписание Пропала собака (2025) в Кирове на сегодня
Пропала собака
Двое друзей отправляются в горы на поиски потерявшегося пса
комедия
2025 / Италия
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Щенячий патруль: Динофильм
Отзывы
2026, Канада, приключения, анимация, боевик
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Легенда о Золоте Скифов
Отзывы
2026, Россия, семейный, детектив, комедия
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
«Не шедевр и не провал»: зрители вынесли вердикт новому детективу НТВ «Число зверя» с Паламарчуком — стоит ли смотреть все 12 серий?
Новый сериал Amazon по Кингу — впервые окажемся не в Мэне, а в Лондоне, где бушует монстр родом из 80-х
Помните Володю Шарапова из «Места встречи»? Вот как сейчас выглядит актер - в интернете появились свежие фото
Смотрели «Кавказскую пленницу» и другие хиты СССР? Тогда легко наберете в тесте 5/5: вспомните фильм по одному герою
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить