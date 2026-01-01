Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Мой дед
Расписание сеансов Мой дед, 2025 в Кирове
Расписание сеансов Мой дед, 2025 в Кирове
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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Отзывы
2026, Россия, комедия
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