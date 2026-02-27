Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
28 февраля 2026
О фильме
Человек, который смеется
Дружба
г. Киров, ул. Щорса, 39
2D
20:45
Кино Jam
г. Киров, ул. Горького, 5а
2D
10:05
от 200 ₽
12:05
от 200 ₽
16:50
от 200 ₽
19:10
от 200 ₽
21:35
от 200 ₽
Смена
г. Киров, ул. Спасская, д. 34
2D
13:30
17:10
22:55
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
