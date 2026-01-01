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Киноафиша Фильмы Кто-то должен умереть Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Кирове

Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Кирове

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
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Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
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