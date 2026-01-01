Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится

Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну

Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее

Нашла замену «Первому отделу» на пару вечеров: 2 малоизвестных, но крепеньких детектива с хорошей интригой

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли