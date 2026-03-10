Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Кирове
11 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 11 марта 2026 в Кирове
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
10
Завтра
11
Кино Jam
г. Киров, ул. Горького, 5а
2D
10:00
от 200 ₽
12:05
от 200 ₽
13:10
от 200 ₽
14:10
от 200 ₽
15:15
от 200 ₽
17:20
от 200 ₽
18:10
от 200 ₽
19:25
от 200 ₽
21:30
от 200 ₽
Смена
г. Киров, ул. Спасская, д. 34
2D
13:50
20:40
22:40
