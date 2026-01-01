Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Кирове
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Кирове
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Дружба
г. Киров, ул. Щорса, 39
2D
22:45
Кино Jam
г. Киров, ул. Горького, 5а
2D
17:00
от 200 ₽
19:20
от 200 ₽
Смена
г. Киров, ул. Спасская, д. 34
2D
23:55
