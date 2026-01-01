Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кирова Кинотеатры Колизей Макси Расписание сеансов кинотеатра «Колизей Макси»

Расписание сеансов кинотеатра «Колизей Макси»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8332) 448-400 Позвонить
Кинотеатры рядом
2.2 км
Глобус ул. Воровского, 135а, РЦ «Глобус»
5
3.6 км
Кино Jam ул. Горького, 5а
5
4.3 км
Колизей ул. Воровского, 50в
5
4.5 км
Смена ул. Спасская, д. 34
5
4.7 км
Дружба ул. Щорса, 39
5
26.5 км
Люмьер Вятская набережная, 5
5
