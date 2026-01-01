Оповещения от Киноафиши
Колизей Макси
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Stray Kids: The dominATE Experience
документальный, музыка
2026, Южная Корея / США
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Горничная
триллер
2025, США
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Малыш
военный, драма
2026, Россия
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Кинотеатры рядом
2.2
км
Глобус
ул. Воровского, 135а, РЦ «Глобус»
5
3.6
км
Кино Jam
ул. Горького, 5а
5
4.3
км
Колизей
ул. Воровского, 50в
5
4.5
км
Смена
ул. Спасская, д. 34
5
4.7
км
Дружба
ул. Щорса, 39
5
26.5
км
Люмьер
Вятская набережная, 5
5
