Кинотеатр Колизей Макси (Киров) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.2 км
Глобус ул. Воровского, 135а, РЦ «Глобус»
5
3.6 км
Кино Jam ул. Горького, 5а
5
4.3 км
Колизей ул. Воровского, 50в
5
4.5 км
Смена ул. Спасская, д. 34
5
4.7 км
Дружба ул. Щорса, 39
5
26.5 км
Люмьер Вятская набережная, 5
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
