Отзывы о кинотеатре Колизей Макси

Отзывы о кинотеатре Колизей Макси

Отзывы о кинотеатре Колизей Макси
semenihina-elena 19 июля 2022, 13:29
Оценка
6 зал отвратительные сидения, спинка под углом 90 градусов и не откидывается. Мой позвоночник был расстроен!!!
19 июля 2022, 13:29 Ответить
Диана Вебер 29 сентября 2023, 09:11
Оценка
Здравствуйте, живу рядом, ходила с ребёнком раз 8,всегда чисто и удобно, нам очень понравилось, большое спасибо вам 🥰🙏
29 сентября 2023, 09:11 Ответить
Olia Vitalevna 3 февраля 2025, 11:58
Оценка
Самый лучший кинотеатр , температура нормальная , комфортно , уютно , большой экран , приятные цены , все что бы провести хорошо выходные
3 февраля 2025, 11:58 Ответить
