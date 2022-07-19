Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кирова
Колизей Макси
Отзывы о кинотеатре Колизей Макси
Отзывы о кинотеатре Колизей Макси
semenihina-elena
19 июля 2022, 13:29
Оценка
6 зал отвратительные сидения, спинка под углом 90 градусов и не откидывается. Мой позвоночник был расстроен!!!
19 июля 2022, 13:29
0
0
Ответить
Диана Вебер
29 сентября 2023, 09:11
Оценка
Здравствуйте, живу рядом, ходила с ребёнком раз 8,всегда чисто и удобно, нам очень понравилось, большое спасибо вам 🥰🙏
29 сентября 2023, 09:11
0
0
Ответить
Olia Vitalevna
3 февраля 2025, 11:58
Оценка
Самый лучший кинотеатр , температура нормальная , комфортно , уютно , большой экран , приятные цены , все что бы провести хорошо выходные
3 февраля 2025, 11:58
0
0
Ответить
