Киноафиша Кирова
Кинотеатры
Практикум
Расписание сеансов киноклуба «Практикум»
Расписание сеансов киноклуба «Практикум»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Stray Kids: The dominATE Experience
документальный, музыка
2026, Южная Корея / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8332) 22-12-22
Позвонить
Кинотеатры рядом
300
метров
Смена
ул. Спасская, д. 34
5
1
км
Колизей
ул. Воровского, 50в
5
1.2
км
Кино Jam
ул. Горького, 5а
5
3.3
км
Дружба
ул. Щорса, 39
5
3.6
км
Глобус
ул. Воровского, 135а, РЦ «Глобус»
5
4.7
км
Колизей Макси
Луганская улица, 53/2
5
