Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Киров, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Кирова
Кинотеатры
Глобус
Отзывы о кинотеатре Глобус
Отзывы о кинотеатре Глобус
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Отзывы о кинотеатре Глобус
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Istina1975
4 января 2017, 17:00
Оценка
Нет продажи билетов онлайн, сайт просто жесть! С уважением клиент, не получивший наслаждения, от кинотеатра "ГЛОБУС"
4 января 2017, 17:00
2
0
Ответить
Александр Зыков
5 января 2017, 21:08
После ремонта кассу перенесли на второй этаж и совместили с баром.Очень не удобно.И долго в очереди стоять пока клиенты после билетов покупают еще что то.А так кинозал комфортный и качество фильмов хорошее
5 января 2017, 21:08
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
6 января 2017, 22:36
в ответ на сообщение
Александр Зыков от 5 января 2017, 21:08
Александр, добрый день!
С Рождеством!
Благодарим вас за отзыв. Мы передали информацию представителю кинотеатра.
6 января 2017, 22:36
0
0
Ответить
Мария Шишкина
24 января 2017, 20:58
ходили в кинотеатр глобус в зал №2, фильм "Кредо убийцы", меня дождались, проводили до места все отлично, НО... мало того что мы сидели на 6 ряду, в принципе должно быть все хорошо видно, в фильме были титры, очень мелко и с 6 ряда я ничего не могла увидеть, мало того, сидящий передо мной молодой человек закрывал мне пол экрана своей головой, мне приходилось наклонять голову то в одну то в другую сторону (в зависимости от того куда наклонял парень свою голову), чтобы я хоть что-то увидела (мало видимо было того, что я титры не вижу, итак можно сказать пол фильма не поняла), а тот молодой человек тоже не мог сидеть нормально потому что перед ним сидела барышня и тоже ему пол экрана своей прической закрывала, не знаю как сидели люди за мной, но у меня была вот такая ситуации, очень неудобное расположение кресел
24 января 2017, 20:58
0
0
Ответить
Татьяна Русских
14 апреля 2019, 18:41
Оценка
Добрый вечер .Незнаю прочитаете или нет ,НО все таки я напишу.Сегодня посетили ваш кинотеатр (мы всегда к вам ходим с друзьями)Но сегодня скорее всего это был последний раз.Дело в том ,что когда мы только начали смотреть,я хотела снять для друзей кадр ,что бы они тоже сходили .Но прибежала злая девушка и сказала ни снимать .На что я ей в шутку ответила ,что все ровно сниму.в шутку.Но похоже она этого не поняла и начала хамить и вызывать охрану ,хамить!!!!Я ей сказала,что бы тогда вернули деньги за билеты,она сказала ХОРОШО,ВЫХОДИТЕ.На что мы с дочкой вышли ни чего больше не оставалось делать.Она привела администратора такого же не довольного жизнью и мужчину охранника....Начали они вдвоём уже на меня почти орать,что посетители слышали .В итоге деньги не вернули и даже не извинились.Сказали писать заявление за что они должны вернуть деньги и они его рассмотрят ,все в трём наверно .Я вообще не поклонник писать жалобы и т.д ,но тут не удержалась .Если бы они хотя бы это с улыбкой говорили и то было бы приятней .Очень жаль ,что персонал в этом плане у вас хромает
14 апреля 2019, 18:41
0
1
Ответить
chekoninanatali
5 мая 2019, 08:28
Ходили на фильм 'Миллиард', если честно, я ожидала более чего-то фийеричного, концовка ни о чём.. И хочу пожаловаться на запах, который летает по всему кинозалу от готовящегося рядом попкорна, дышать нечем (((
5 мая 2019, 08:28
0
0
Ответить
Константин Карасик
12 декабря 2019, 11:13
Оценка
Кинозалы отличные. В гардероб очередь как в мавзолей.
12 декабря 2019, 11:13
1
0
Ответить
Анна Лучинина
15 августа 2024, 20:03
Ужасное отношение к клиентам, девушка с рыжими волосами очень грубо общается! Лучше идти в Макси, там намного лучше))
15 августа 2024, 20:03
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Дружба
5 комментариев
Колизей Макси
3 комментария
Кино Jam
2 комментария
Колизей
4 комментария
Смена
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
С Рождеством!
Благодарим вас за отзыв. Мы передали информацию представителю кинотеатра.
Авторизация по e-mail