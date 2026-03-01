Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
Киноафиша Фильмы Сеть Расписание сеансов Сеть, 2026 в Ханты-Мансийске 15 марта 2026

Расписание сеансов Сеть, 15 марта 2026 в Ханты-Мансийске

вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Югорский Кинопрокат г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 4
2D
12:30
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
