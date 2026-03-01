Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Ханты-Мансийске 15 марта 2026

Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 15 марта 2026 в Ханты-Мансийске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Лекарь 2: Наследие Авиценны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Kinostar г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 26
2D
17:55 от 590 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
