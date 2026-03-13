Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Ханты-Мансийске
15 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 15 марта 2026 в Ханты-Мансийске
Югорский Кинопрокат
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 4
2D
18:35
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Колокол надежды
Отзывы
2022, Россия, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
