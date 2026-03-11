Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Ханты-Мансийске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 26
2D
09:55
от 200 ₽
13:55
от 240 ₽
Югорский Кинопрокат
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 4
2D
10:20
19:10
