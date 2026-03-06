Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию

28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»

Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться

Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту

В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Советская «Снежная королева» – американка? Сразу нескольким легендарным мультфильмам СССР на Западе поменяли «прописку»

Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта

ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта