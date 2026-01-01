Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо

Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите

Массивная душевая кабина выглядит как "колхозный привет из прошлого": 3 стильные замены, которые проще в уборке

5 детективов-«сокровищ» с рейтингом IMDb 7+: включите один вечером — и оторваться до финала будет сложно

Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»

«Лицо знакомое, а фильм-то какой?» Угадайте 7 забытых советских картин по одному кадру (тест)

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

Мы вновь увидим Киллу, Кота, Раму и даже Ошпаренного: приквел «Бумера» уже в работе — и вот что готовит Буслов

«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»

«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»