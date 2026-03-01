«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»

«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше

До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»

У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)

Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении