Югорский Кинопрокат
ул. Лопарева, 4
1.4 км
Лангал
ул. Мира, 15
1.4 км
Kinostar
ул. Заводская, 26
4.3 км
Глобал Синема
6 микрорайон, стр. 13
183 км
Юган
г. Нефтеюганск ул. 3-й микрорайон, 24
195 км
Кедр
ул. Николая Самардакова, 26а
210 км
Культурно-информационный центр
ХМАО, Тюменская обл., пгт Октябрьское, ул. Советская, 13А
225 км
ЦКД Юность
ул. Пионерская, 2
228 км
Планета
микрорайон 1, 29 Г/4
228 км
Cinema de Lux
ул. Ленина, 28
229 км
ДК Западный
ул. 30 лет Победы, 13
230 км
Конда
гп.Междуреченский, ул. Волгоградская,11
232 км
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
