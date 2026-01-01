Скидки в кинотеатрах Ханты-Мансийска

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Инвалидам / Югорский Кинопрокат
Инвалидам предоставляется льгота на просмотр кинофильмов в залах, за исключением фильмов, на которые распространяется запрещающий меморандум кинопрокатной компании, в соответствии с действующим законодательством в размере 20% от стоимости билета.