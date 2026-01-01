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Скидки в кинотеатрах Ханты-Мансийска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Ханты-Мансийска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Инвалидам / Югорский Кинопрокат

Инвалидам предоставляется льгота на просмотр кинофильмов в залах, за исключением фильмов, на которые распространяется запрещающий меморандум кинопрокатной компании, в соответствии с действующим законодательством в размере 20% от стоимости билета.

Инвалидам
По категориям
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Доктор Гаф
Доктор Гаф
2026, Россия, семейный
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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