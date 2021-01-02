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Адрес
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 26
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Телефон
+7 (3467) 35-14-51
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Расписание сеансов
в кинотеатре Kinostar
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
10:40
от 540 ₽
...
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
18:05
от 650 ₽
...
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
22:50
от 590 ₽
...
Зверолюция
Сегодня 1 сеанс
14:10
от 570 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 190 ₽
Завтра
от 520 ₽
14 июня
от 520 ₽
15 июня
от 200 ₽
16 июня
от 200 ₽
17 июня
от 200 ₽
Отзывы о кинотеатре
Евгений Митрохин
2 января 2021, 21:46
😀
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Фильмы в кинотеатре Kinostar
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:40
от 540 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
18:05
от 650 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
22:50
от 590 ₽
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В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
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Отзывы
2025, Чехия, семейный, фэнтези
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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