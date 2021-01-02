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Киноафиша Ханты-Мансийска Кинотеатры Kinostar

Kinostar

Ханты-Мансийск
Адрес
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 26
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Телефон

+7 (3467) 35-14-51

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Расписание сеансов в кинотеатре Kinostar
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
10:40 от 540 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
18:05 от 650 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
22:50 от 590 ₽ ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 1 сеанс
14:10 от 570 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Евгений Митрохин 2 января 2021, 21:46
😀
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Фильмы в кинотеатре Kinostar

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:40 от 540 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
18:05 от 650 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
22:50 от 590 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Школа волшебников
Школа волшебников
2025, Чехия, семейный, фэнтези
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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