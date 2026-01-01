Есть и не толстеть: наконец-то нашлась идеальная замена конфетам — так же вкусно, а калорий в 3 раза меньше

Одно слово на упаковке отличает нормальный сок от сладкой воды: увидели его – смело кладите в корзину

«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?