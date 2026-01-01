Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Лангал
Расписание сеансов кинотеатра «Лангал»
Расписание сеансов кинотеатра «Лангал»
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Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
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Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Петрушка
комедия, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Зверолюция
анимация
2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
Доктор Гаф
семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (346) 32-02-01
Позвонить
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50
метров
Югорский Кинопрокат
ул. Лопарева, 4
5
4.5
км
Kinostar
ул. Заводская, 26
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Петрушка
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Доктор Гаф
Отзывы
2026, Россия, семейный
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