Кинотеатр «Лангал» в Ханты-Мансийске находится в Развлекательном центре по улице Мира, д. 15. Открыт в октябре 1980 года.

В кинотеатре один зрительный зал на 193 места, оборудованный кинотехникой фирмы Barco, многоканальным звуковым процессором DOLBY, передовой 3D-системой, серебряным экраном, удобными современными креслами, кондиционерами. В целях безопасности посетителей предусмотрена система подсветки ступеней.

Репертуар фильмов подбирается с учетом вкусом разнообразной аудитории. Стоимость билетов доступная. Действуют акции и система скидок.

В фойе кинотеатра «Лангал» находится Popkorn-BAR с большим выбором воздушного попкорна, закусок, сладостей, напитков.

В выходные и праздничные дни здесь проводятся детские утренники, молодежные дискотеки, шоу-программы.

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