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Киноафиша Ханты-Мансийска Кинотеатры Лангал

Лангал

Ханты-Мансийск
Адрес
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 15
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Телефон

+7 (346) 32-02-01 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Лангал» в Ханты-Мансийске находится в Развлекательном центре по улице Мира, д. 15. Открыт в октябре 1980 года.

В кинотеатре один зрительный зал на 193 места, оборудованный кинотехникой фирмы Barco, многоканальным звуковым процессором DOLBY, передовой 3D-системой, серебряным экраном, удобными современными креслами, кондиционерами. В целях безопасности посетителей предусмотрена система подсветки ступеней.

Репертуар фильмов подбирается с учетом вкусом разнообразной аудитории. Стоимость билетов доступная. Действуют акции и система скидок.
В фойе кинотеатра «Лангал» находится Popkorn-BAR с большим выбором воздушного попкорна, закусок, сладостей, напитков.
В выходные и праздничные дни здесь проводятся детские утренники, молодежные дискотеки, шоу-программы.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Лангал» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
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Отзывы о кинотеатре

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