Расписание Югорский Кинопрокат в Ханты-Мансийске на 17 сентября 2026 Дочь капитана драма 2025, Россия 2D 14:45 Как Иван в сказку попал фэнтези, семейный 2026, Россия 2D 11:50 12:30 13:20 16:10 16:45 17:40 Край чудес анимация 2026, Россия 2D 14:15 Курьер боевик, триллер 2026, США 2D 18:25 22:00 Натиск боевик, ужасы, триллер 2026, США 2D 19:00 22:20 Охота на императора исторический 2026, Россия 2D 19:50 21:00 Позывной «Аскет» драма, боевик 2026, Россия 2D 20:30 23:10 Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США 2D 10:20 15:30