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Расписание сеансов кинотеатра «Югорский Кинопрокат»

Сегодня 17 Завтра 18 сб 19 вс 20 пн 21 вт 22 ср 23
Формат сеанса
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Расписание Югорский Кинопрокат в Ханты-Мансийске на 17 сентября 2026
Дочь капитана
Дочь капитана драма 2025, Россия
2D
14:45
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал фэнтези, семейный 2026, Россия
2D
11:50 12:30 13:20 16:10 16:45 17:40
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
14:15
Курьер
Курьер боевик, триллер 2026, США
2D
18:25 22:00
Натиск
Натиск боевик, ужасы, триллер 2026, США
2D
19:00 22:20
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
19:50 21:00
Позывной «Аскет»
Позывной «Аскет» драма, боевик 2026, Россия
2D
20:30 23:10
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
2D
10:20 15:30
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Натиск
Натиск
2026, США, боевик, ужасы, триллер
Курьер
Курьер
2026, США, боевик, триллер
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Позывной «Аскет»
Позывной «Аскет»
2026, Россия, драма, боевик
Сивка-бурка
Сивка-бурка
2026, Россия, семейный
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Пункт назначения. Рука смерти
Пункт назначения. Рука смерти
2026, Тайвань, драма, ужасы
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
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