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Отзывы о кинотеатре Югорский Кинопрокат

Отзывы о кинотеатре Югорский Кинопрокат Вся информация о кинотеатре
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Анастасия Сивкова 26 марта 2017, 15:37
Часто посещаю Киновидеоцентр на Лопарева. Всегда нравится, небольшой экран, уютный зал, всегда чисто. Но, к моему сожалению, впечатление портит агрессивно настроенный кассир, сидящая на входе, которая, казалось бы, должна быть лицом данного заведения. Вот и сегодня 26 марта 2017 г. не обошлось без склоки. Обидно, впечатления были испорчены.
26 марта 2017, 15:37 Ответить
Любовь Люфт (Югай) 13 июля 2023, 21:18
Оценка
Люблю посещать ваш киноцентр.Уютная атмосфера,чистота,только звук слишком громкий.Приветливые,очень внимательные и доброжелательные администраторы!!! Встречают всегда с улыбкой, приятная внешность администраторов, просто МОЛОДЦЫ!!!
13 июля 2023, 21:18 Ответить
Любовь Люфт (Югай) 13 июля 2023, 21:18
Оценка
Прекрасный коллектив!!!
13 июля 2023, 21:18 Ответить
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