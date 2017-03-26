Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ханты-Мансийск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Ханты-Мансийска
Кинотеатры
Югорский Кинопрокат
Отзывы о кинотеатре Югорский Кинопрокат
Отзывы о кинотеатре Югорский Кинопрокат
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Югорский Кинопрокат
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Анастасия Сивкова
26 марта 2017, 15:37
Часто посещаю Киновидеоцентр на Лопарева. Всегда нравится, небольшой экран, уютный зал, всегда чисто. Но, к моему сожалению, впечатление портит агрессивно настроенный кассир, сидящая на входе, которая, казалось бы, должна быть лицом данного заведения. Вот и сегодня 26 марта 2017 г. не обошлось без склоки. Обидно, впечатления были испорчены.
26 марта 2017, 15:37
1
0
Ответить
Любовь Люфт (Югай)
13 июля 2023, 21:18
Оценка
Люблю посещать ваш киноцентр.Уютная атмосфера,чистота,только звук слишком громкий.Приветливые,очень внимательные и доброжелательные администраторы!!! Встречают всегда с улыбкой, приятная внешность администраторов, просто МОЛОДЦЫ!!!
13 июля 2023, 21:18
0
0
Ответить
Любовь Люфт (Югай)
13 июля 2023, 21:18
Оценка
Прекрасный коллектив!!!
13 июля 2023, 21:18
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Kinostar
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Доктор Гаф
Отзывы
2026, Россия, семейный
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Петрушка
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Почему японцы справляют нужду, сидя лицом к бачку: странная привычка, которую стоит у них перенять
Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail