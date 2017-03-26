АУ «Югорский кинопрокат» - это 4 зала на территории Ханты-Мансийска и 1 зал в Сургуте, в которых предусмотрено всё для комфортного просмотра кинофильмов людьми с инвалидностью, в том числе по слуху и зрению.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОВЗ



АУ «Югорский кинопрокат» - это 4 зала на территории Ханты-Мансийска и 1 зал в Сургуте, в которых предусмотрено всё для комфортного просмотра кинофильмов людьми с инвалидностью, в том числе по слуху и зрению.



В Учреждениях Югорского кинопроката (Киноцентр и социальный кинозал «Галерея кино») установлены светоотражающие наклейки (визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации), пиктограммы, а также надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, являющиеся специализированными знаковыми средствами отображения информации для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов по зрению и слуху, позволяющие ориентироваться в кинозале.



Кинозал «Cinema Magic» на 29 мест расположен на первом этаже Киноцентра. Зал полностью адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Специализированная аудиосистема Doremi «Fidelio» обеспечивает тифлокомментирование, то есть описательное аудиальное повествование для слабовидящих зрителей. Зал оборудован местами для инвалидов-колясочников.



Инвалидам предоставляется льгота на просмотр кинофильмов в залах, за исключением фильмов, на которые распространяется запрещающий меморандум кинопрокатной компании, в соответствии с действующим законодательством в размере 20% от стоимости билет.