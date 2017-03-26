Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 4
Телефон

+7 (3467) 32-14-22 / бронирование

О кинотеатре

АУ «Югорский кинопрокат» - это 4 зала на территории Ханты-Мансийска и 1 зал в Сургуте, в которых предусмотрено всё для комфортного просмотра кинофильмов людьми с инвалидностью, в том числе по слуху и зрению.

АУ «Югорский кинопрокат» - это 4 зала на территории Ханты-Мансийска и 1 зал в Сургуте, в которых предусмотрено всё для комфортного просмотра кинофильмов людьми с инвалидностью, в том числе по слуху и зрению.

В Учреждениях Югорского кинопроката (Киноцентр и социальный кинозал «Галерея кино») установлены светоотражающие наклейки (визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации), пиктограммы, а также надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, являющиеся специализированными знаковыми средствами отображения информации для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов по зрению и слуху, позволяющие ориентироваться в кинозале.

Кинозал «Cinema Magic» на 29 мест расположен на первом этаже Киноцентра. Зал полностью адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Специализированная аудиосистема Doremi «Fidelio» обеспечивает тифлокомментирование, то есть описательное аудиальное повествование для слабовидящих зрителей. Зал оборудован местами для инвалидов-колясочников.

Инвалидам предоставляется льгота на просмотр кинофильмов в залах, за исключением фильмов, на которые распространяется запрещающий меморандум кинопрокатной компании, в соответствии с действующим законодательством в размере 20% от стоимости билет.

Сегодня 1 сеанс
10:00 ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:10 14:30 ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
12:50 16:25 22:00 ...
Красавица
Красавица
Сегодня 3 сеанса
16:50 19:00 22:40 ...
Отзывы о кинотеатре

Анастасия Сивкова 26 марта 2017, 15:37
Часто посещаю Киновидеоцентр на Лопарева. Всегда нравится, небольшой экран, уютный зал, всегда чисто. Но, к моему сожалению, впечатление портит… Читать дальше…
Любовь Люфт (Югай) 13 июля 2023, 21:18
Люблю посещать ваш киноцентр.Уютная атмосфера,чистота,только звук слишком громкий.Приветливые,очень внимательные и доброжелательные … Читать дальше…
2 голоса
Инвалидам

Инвалидам предоставляется льгота на просмотр кинофильмов в залах, за исключением фильмов, на которые распространяется запрещающий меморандум кинопрокатной компании, в соответствии с действующим законодательством в размере 20% от стоимости билета.

Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:00
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 14:30
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:50 16:25 22:00
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
