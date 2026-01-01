Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все фильмы

Рейтинг фильмов в прокате в Хабаровске

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Мой дед
Мой дед Осиротевший мальчик вместе с дедом-лесником отправляется к месту падения метеорита
приключения, семейный 2025, Россия
8.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Билеты
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Билеты
Горничная
Горничная Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер 2025, США
7.0
Билеты
Однажды... Мишель Легран
Однажды... Мишель Легран
биография, документальный, музыка 2024, Франция
7.0
Билеты
Гигант
Гигант Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт 2025, США
7.0
Билеты
Убежище
Убежище Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер 2026, США
7.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер 2025, Австралия
7.0
Билеты
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе Матерый сыщик пытается выследить искусного похитителя драгоценностей
криминал, триллер, драма 2026, США
7.0
Билеты
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
7.0
Билеты
Фантом убийцы
Фантом убийцы Китайские партизан и гангстер противостоят японским оккупантам
боевик, драма, исторический 2025, Китай
6.0
Билеты
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Цинга
Цинга Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма 2025, Россия
6.0
Билеты
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Билеты
Наследник
Наследник
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
6.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
6.0
Билеты
Кутюр
Кутюр Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Билеты
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция Джерард Батлер и его семья ищут новое укрытие в постапокалиптическом мире
триллер, фантастика, боевик, приключения 2026, Великобритания / США
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Билеты
Уволить Жору
Уволить Жору Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
5.0
Билеты
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Сеть
Сеть Документальный фильм телеканала «СПАС» об опасностях интернета
документальный 2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Формат сеанса
Жанр
Стоимость билетов
Все фильмы
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше