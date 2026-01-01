Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Хабаровск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Рейтинг фильмов в прокате в Хабаровске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Мой дед
Осиротевший мальчик вместе с дедом-лесником отправляется к месту падения метеорита
приключения, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Горничная
Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер
2025, США
7.0
Билеты
Однажды... Мишель Легран
биография, документальный, музыка
2024, Франция
7.0
Билеты
Гигант
Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт
2025, США
7.0
Билеты
Убежище
Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер
2026, США
7.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер
2025, Австралия
7.0
Билеты
Ограбление в Лос-Анджелесе
Матерый сыщик пытается выследить искусного похитителя драгоценностей
криминал, триллер, драма
2026, США
7.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Фантом убийцы
Китайские партизан и гангстер противостоят японским оккупантам
боевик, драма, исторический
2025, Китай
6.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Цинга
Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма
2025, Россия
6.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
6.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
6.0
Билеты
Кутюр
Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Гренландия 2: Миграция
Джерард Батлер и его семья ищут новое укрытие в постапокалиптическом мире
триллер, фантастика, боевик, приключения
2026, Великобритания / США
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Билеты
Уволить Жору
Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
5.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Сеть
Документальный фильм телеканала «СПАС» об опасностях интернета
документальный
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
11 марта
18 марта
19 марта
25 марта
1 апреля
Формат сеанса
2D
SUB
Жанр
анимация
биография
боевик
военный
детектив
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
опера
приключения
семейный
спектакль
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
500-1000₽
1000-2000₽
Больше 2000₽
Применить
Все фильмы
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667