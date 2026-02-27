Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Мой дед
Расписание сеансов Мой дед, 2025 в Хабаровске
1 марта 2026
Расписание сеансов Мой дед, 1 марта 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой дед»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
16:40
от 400 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
11:10
от 350 ₽
11:20
от 350 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
13:45
от 400 ₽
15:50
от 450 ₽
19:50
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
