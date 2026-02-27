Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Мой дед Расписание сеансов Мой дед, 2025 в Хабаровске 27 февраля 2026

Расписание сеансов Мой дед, 27 февраля 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
19:45 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
