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Киноафиша Фильмы Сеть Расписание сеансов Сеть, 2026 в Хабаровске

Расписание сеансов Сеть, 2026 в Хабаровске

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»
В курицу закачивают гель, со свининой поступают хуже: мясник назвал 3 способа определить подделку и контрафакт
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Вы не поняли финал «Обсессии»: для Никки все закончилось хэппи-эндом – за убийства точно не накажут (в фильме показали, почему)
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