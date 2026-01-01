Громоздкое мусорное ведро на 20 л. из-под мойки убрал: его замена почти не занимает места в доме

Везу на дачу пиво в сентябре, хоть сам не пью 15 лет: ставлю вечером у грядок — утром собираю «урожай»

С приходом осени пью египетский чай с Ozon и ложкой доедаю заварку: пара чашек «уносят» на пляжи Красного моря

«На Тихорецкую наш тест отправится»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с поездом

Нравятся «Пацаны» и «Миротворец»? Включайте этот сериал HBO: 9 серий «словно бутон прекрасного цветка»

«Одиноким предоставляется общежитие и квартирный тест»: вспомните 6 фильмов СССР по интерьеру

После «Настоящего детектива» включайте этот сериал: «довольно сильный сценарий» + «неспешный северный темп»

Только 2 фильма удерживают рейтинг 9,1: оба сняты по Кингу и оба проигнорированы «Оскаром»

Пока жду «Невский-8», включила новинку от «КИОН»: «Смотрится на одном дыхании, наконец-то человеческие диалоги»

Снимаем шапку, если пройдете тест на 5/5: вспомните фильм СССР по головному убору героя