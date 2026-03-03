Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Астрал. Амулет зла Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Хабаровске 4 марта 2026

Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 4 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
22:55 от 450 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
23:55 от 300 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
23:25 от 520 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
22:10 от 500 ₽
