Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Хабаровске
3 марта 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 3 марта 2026 в Хабаровске
О фильме
Вся информация о фильме
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
22:55
от 450 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
23:55
от 300 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
23:30
от 520 ₽
