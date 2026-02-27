Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Хабаровске 3 марта 2026

Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 3 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
22:55 от 450 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
23:55 от 300 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
23:30 от 520 ₽
