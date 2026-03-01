Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков

Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером