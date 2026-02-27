Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Хабаровске
28 февраля 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 28 февраля 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
22:55
от 450 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
21:45
от 500 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
23:45
от 400 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
23:25
от 590 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
23:55
от 400 ₽
