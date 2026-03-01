Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Хабаровск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Фантом убийцы
Расписание сеансов Фантом убийцы, 2025 в Хабаровске
1 марта 2026
Расписание сеансов Фантом убийцы, 1 марта 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Фантом убийцы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
23:55
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
Этот фильм о советских подводниках почти забыт, но он явно достоин внимания: снимали там, где нет моря и привлекали настоящих моряков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667