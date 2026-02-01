Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Легенды Расписание сеансов Легенды, 2026 в Хабаровске 1 марта 2026

Расписание сеансов Легенды, 1 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Легенды»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00 от 200 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
09:25 от 250 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
09:05 от 200 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:20 от 250 ₽ 09:25 от 250 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
09:20 от 250 ₽
