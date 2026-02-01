Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Легенды Расписание сеансов Легенды, 2026 в Хабаровске 28 февраля 2026

Расписание сеансов Легенды, 28 февраля 2026 в Хабаровске

Вся информация о мультфильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00 от 200 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
09:05 от 200 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:45 от 250 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
11:40 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
