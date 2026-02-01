Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Легенды
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Хабаровске
28 февраля 2026
Расписание сеансов Легенды, 28 февраля 2026 в Хабаровске
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00
от 200 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
09:05
от 200 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:45
от 250 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
11:40
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
