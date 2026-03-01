Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Легенды
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Хабаровске
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Хабаровске
Завтра
2
вт
3
ср
4
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00
от 200 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
09:30
от 250 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
09:05
от 200 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:35
от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
Не только НТВ снимает хорошие детективы: 16-серийный сериал от Первого канала посмотрела одним махом — Луговая великолепна
Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
