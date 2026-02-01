Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Хабаровск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мангул
Расписание сеансов Мангул, 2025 в Хабаровске
1 марта 2026
Расписание сеансов Мангул, 1 марта 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мангул»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
15:50
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держатся в топах рейтингов и сердцах зрителей
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667