Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Хабаровске

Расписание сеансов Убежище, 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
20:05 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
19:35 от 500 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:40 от 500 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
22:25 от 800 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
20:15 от 620 ₽
