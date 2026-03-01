Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Хабаровске
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Хабаровске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
20:05
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
19:35
от 500 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:40
от 500 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
22:25
от 800 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
20:15
от 620 ₽
