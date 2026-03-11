Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Хабаровске 11 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00 от 200 ₽ 13:45 от 300 ₽ 15:30 от 350 ₽ 19:20 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
09:40 от 250 ₽ 13:35 от 350 ₽ 17:35 от 450 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
16:10 от 400 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
11:35 от 350 ₽ 14:10 от 400 ₽ 18:10 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
10:00 от 550 ₽ 11:55 от 400 ₽ 13:55 от 450 ₽ 15:40 от 700 ₽ 17:25 от 550 ₽ 19:05 от 550 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
11:05 от 350 ₽ 13:40 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽
