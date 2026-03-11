Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Хабаровске
11 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Хабаровске
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00
от 200 ₽
13:45
от 300 ₽
15:30
от 350 ₽
19:20
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
09:40
от 250 ₽
13:35
от 350 ₽
17:35
от 450 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
16:10
от 400 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
11:35
от 350 ₽
14:10
от 400 ₽
18:10
от 500 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
10:00
от 550 ₽
11:55
от 400 ₽
13:55
от 450 ₽
15:40
от 700 ₽
17:25
от 550 ₽
19:05
от 550 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
11:05
от 350 ₽
13:40
от 350 ₽
17:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
