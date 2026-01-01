Старые ящики и ковры не выбрасываю: укладываю на даче — и между грядками больше нет грязи осенью

Это слово годами писали 3-мя способами: сегодня правильным считается только один, и ошибаются даже учителя

Режу пластиковые пятилитровки вдоль – и только потом уезжаю с дачи: весной радуюсь своей смекалке

Серсея, Оленна, испытание поединком и сардаукары: «Трудно быть богом» взял лучшее у «Игры престолов» и «Дюны» — нашел целых 8 примеров

5 крепких российских детективов 2026 года с рейтингом до 7,8 — вот что посмотреть, если всё уже надоело

«Вот уж и осень, скоро тесты пойдут»: вспомните, из каких фильмов СССР 5 цитат про золотое время года

«А как же Васильев!?»: на НТВ назвали дату — 8 сезон «Невского» выйдет в сентябре, но зрители в шоке из-за Семёнова

Этот актер — магнит для зрителей: фильмы с ним собрали $15,5+ млрд и это не предел

5 забытых sci-fi сериалов люблю не меньше «Интерстеллара»: №2 похож на «Лост», а №4 с Бутчером из «Пацанов»

«Офигеваешь от масштабов»: этот российский сериал с рейтингом 7,9 стал хитом на Netflix: его похвалил даже Стивен Кинг