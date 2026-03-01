Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Хабаровске
6 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Хабаровске
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00
от 200 ₽
11:50
от 300 ₽
13:40
от 300 ₽
14:40
от 350 ₽
15:35
от 350 ₽
17:30
от 400 ₽
19:25
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
09:25
от 250 ₽
11:20
от 350 ₽
13:25
от 350 ₽
15:10
от 400 ₽
19:15
от 500 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
09:30
от 250 ₽
11:20
от 350 ₽
12:45
от 400 ₽
14:30
от 400 ₽
15:15
от 450 ₽
16:15
от 450 ₽
18:00
от 500 ₽
21:50
от 500 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
18:05
от 450 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:20
от 250 ₽
13:30
от 350 ₽
13:35
от 350 ₽
15:30
от 400 ₽
15:35
от 400 ₽
17:30
от 450 ₽
17:35
от 450 ₽
19:30
от 500 ₽
19:35
от 500 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
09:40
от 350 ₽
11:50
от 350 ₽
13:25
от 400 ₽
13:30
от 400 ₽
16:15
от 450 ₽
17:30
от 550 ₽
17:40
от 550 ₽
18:00
от 800 ₽
20:40
от 550 ₽
20:50
от 550 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
11:05
от 420 ₽
12:30
от 390 ₽
13:15
от 420 ₽
14:40
от 390 ₽
15:25
от 480 ₽
17:35
от 540 ₽
18:50
от 490 ₽
19:45
от 540 ₽
21:55
от 540 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
10:10
от 250 ₽
12:00
от 400 ₽
13:55
от 400 ₽
15:50
от 400 ₽
17:45
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
09:20
от 250 ₽
11:20
от 350 ₽
13:20
от 350 ₽
15:20
от 400 ₽
19:45
от 500 ₽
