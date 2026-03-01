Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Хабаровске 6 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Хабаровске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
10:00 от 200 ₽ 11:50 от 300 ₽ 13:40 от 300 ₽ 14:40 от 350 ₽ 15:35 от 350 ₽ 17:30 от 400 ₽ 19:25 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
09:25 от 250 ₽ 11:20 от 350 ₽ 13:25 от 350 ₽ 15:10 от 400 ₽ 19:15 от 500 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
09:30 от 250 ₽ 11:20 от 350 ₽ 12:45 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 15:15 от 450 ₽ 16:15 от 450 ₽ 18:00 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
18:05 от 450 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
09:20 от 250 ₽ 13:30 от 350 ₽ 13:35 от 350 ₽ 15:30 от 400 ₽ 15:35 от 400 ₽ 17:30 от 450 ₽ 17:35 от 450 ₽ 19:30 от 500 ₽ 19:35 от 500 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
09:40 от 350 ₽ 11:50 от 350 ₽ 13:25 от 400 ₽ 13:30 от 400 ₽ 16:15 от 450 ₽ 17:30 от 550 ₽ 17:40 от 550 ₽ 18:00 от 800 ₽ 20:40 от 550 ₽ 20:50 от 550 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
11:05 от 420 ₽ 12:30 от 390 ₽ 13:15 от 420 ₽ 14:40 от 390 ₽ 15:25 от 480 ₽ 17:35 от 540 ₽ 18:50 от 490 ₽ 19:45 от 540 ₽ 21:55 от 540 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
10:10 от 250 ₽ 12:00 от 400 ₽ 13:55 от 400 ₽ 15:50 от 400 ₽ 17:45 от 500 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
09:20 от 250 ₽ 11:20 от 350 ₽ 13:20 от 350 ₽ 15:20 от 400 ₽ 19:45 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше