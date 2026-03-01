Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Хабаровске
4 марта 2026
Расписание сеансов Человек, который смеется, 4 марта 2026 в Хабаровске
20:50
от 400 ₽
FourRoom
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:20
от 450 ₽
Атмосфера
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
13:15
от 350 ₽
Гигант
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
11:15
от 350 ₽
14:50
от 400 ₽
21:00
от 500 ₽
22:50
от 500 ₽
Дружба
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
16:40
от 400 ₽
Космопорт
Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
19:55
от 500 ₽
М-Синема
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
10:50
от 350 ₽
12:45
от 400 ₽
16:50
от 700 ₽
22:30
от 800 ₽
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
10:05
от 350 ₽
15:10
от 450 ₽
16:55
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
Синема 9
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
20:35
от 520 ₽
Фабрика грез
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
12:50
от 400 ₽
17:00
от 500 ₽
21:10
от 500 ₽
Хабаровск
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
20:10
от 500 ₽
