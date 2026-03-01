Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Хабаровске 3 марта 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 3 марта 2026 в Хабаровске

FourRoom г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
2D
18:20 от 450 ₽
Атмосфера г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
2D
13:15 от 350 ₽
Гигант г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
2D
11:15 от 350 ₽ 14:50 от 400 ₽ 21:00 от 500 ₽ 22:50 от 500 ₽
Дружба г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
2D
16:40 от 400 ₽
Космопорт Хабаровск, Краснореченская, 102/3
2D
20:00 от 500 ₽
М-Синема Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
2D
10:40 от 350 ₽ 13:00 от 450 ₽ 16:50 от 700 ₽ 22:30 от 800 ₽
Премьер г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
2D
10:05 от 350 ₽ 15:10 от 450 ₽ 16:55 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽
Синема 9 г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
2D
21:25 от 520 ₽
Фабрика грез г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
2D
12:50 от 400 ₽ 17:00 от 500 ₽ 21:10 от 500 ₽
Хабаровск г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
2D
20:20 от 500 ₽
