Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»

Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень

«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда